L’Associazione Turistica Cilentomania parteciperà per il nono anno consecutivo al TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Il TTG Travel Experience richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Cilentomania presenzierà a questa importante manifestazione con lo stand “Benvenuti nel Cilento”, presso il quale presenterà il territorio, i Comuni che ne fanno parte, le strutture che vi operano, puntando su un’offerta turistica diversificata, eco sostenibile e volta soprattutto a viaggi esperienziali, in cui il turista-visitatore è protagonista attivo.

Avvalendosi della collaborazione di Cilento Travel Mania , tour operator dedicato nello specifico alla realizzazione di viaggi ad hoc verso il Cilento, e di Cilento Incoming, consorzio di operatori turistici cilentani, Cilentomania si presenta a Rimini con un’ulteriore consapevolezza rispetto agli anni precedenti: il suo ruolo indiscusso di collante fra Enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel settore turistico al fine di garantire una presentazione del Cilento a 360°, facendo leva sulle competenze specifiche di ognuno. “Il fine ultimo della mia associazione è, come sostengo da anni, veicolare l’immagine del Cilento in Italia e all’estero, per fare del mio territorio una meta turistica ambita da italiani e stranieri”, ha commentato il presidente Orlando Di Scola. “Negli anni abbiamo creato una fitta rete territoriale, che si arricchisce costantemente di nuove figure professionali, ciascuna con compiti specifici

e portatrice della sua esperienza per il raggiungimento di un obiettivo comune”, ha continuato Di Scola, “posso ritenermi più che soddisfatto di quanto realizzato finora in termini di collaborazioni e accodi; pertanto, posso affermare con decisione che la presenza di Cilentomania al TTG Travel Experience 2019 avrà una valenza ancora maggiore rispetto agli anni precedenti in termini di ricadute sul territorio”. Lo stand di Cilentomania sarà, infatti, presieduto dal presidente Orlando Di Scola, dalla titolare di Cilento Travel Mania, Carmela Lo Schiavo, dai

rappresentanti di Cilento Incoming, dai sindaci di alcuni dei Comuni cilentani e dai titolari delle strutture ricettive che hanno colto quest’importante occasione promozionale e hanno deciso di presenziare in maniera diretta. Come negli anni scorsi, presso lo stand “Benvenuti nel Cilento”, il territorio cilentano sarà presentato attraverso brochure, pannelli pubblicitari, video realizzati ad hoc, ma soprattutto attraverso l’esperienza e la professionalità dello staff di Cilentomania. Novità 2019 sarà la presentazione di idee di viaggio e itinerari, per diverse tipologie di utenti, volti a presentare i beni culturali, artistici ed archeologici del Cilento in una maniera insolita… Lo scopo è quello di

invogliare i tour operator italiani e stranieri a scegliere il Cilento come destinazione di viaggio durante tutto l’anno. Non mancheranno, infine, le degustazioni dei prodotti tipici Cilentani, che tanto successo hanno riscosso negli anni precedenti e che si sono dimostrate un ottimo volano per la diffusione dell’enogastronomia cilentana, sulla

quale Cilentomania ha puntato e punta per la destagionalizzazione del turismo verso il Cilento. “Il Cilento, si sa, ha una lunghissima tradizione enogastronomica che risale all’epoca della colonizzazione greca”, ha commentato ancora Di Scola, “l’idea di Cilentomania è quella di rivalutarla anche in chiave storico-culturale, realizzando percorsi insoliti ed affascinanti”. L’agenda di Cilentomania è ricca di appuntamenti, lo staff è pronto, come sempre, a mettere la propria professionalità e l’ amore per il territorio al servizio della promozione.