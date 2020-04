L’associazione “Joe Petrosino” dona 200 mascherine e 150 igienizzanti al Curto di Polla

L’associazione internazionale “Joe Petrosino” ha donato 200 mascherine chirurgiche e 150 igienizzanti all’ospedale Curto di Polla. “Nella nostra mission ci sono le buone pratiche, – si legge nella nota – la mutualità, l’aiuto e il sostegno reciproco intorno ai temi della legalità. L’iniziativa, dunque, deve essere intensa come una forma di ringraziamento agli operatori sanitari che stanno lavorando con dedizione da settimane. Le mascherine e gli igienizzanti saranno consegnanti ai volontari della Protezione civile di Padula. Quest’ultimi li consegneranno in ospedale. “Ringrazio i sanitari e volontari che in questo momento sono così preziosi per i cittadini e le comunità – dice il presidente dell’associazione Petrosino, Vincenzo Lamanna –. Abbiamo voluto donare questi presidi così importanti per salvaguardare la salute dei sanitari quale segno di gratitudine e perché siamo certi che ognuno di noi, in questa pandemia, ha un ruolo, grande o piccolo che sia. Diciamo così il nostro grazie”.