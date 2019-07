L’assessore Matera entra nel Comitato permanente di promozione turistica

L’assessore al turismo della Regione Campania Corrado Matera entra nel Comitato permanente di promozione turistica. La Conferenza Stato-Regioni lo ha infatti nominato rappresentante delle Regioni all’interno del Comitato permanente di promozione del turismo. Con l’Assessore Matera è stato nominato anche l’assessore emiliano Andrea Corsini. Il Comitato permanente, istituito nel 2014, ha il compito di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore del turismo con la relativa politica e programmazione nazionale. In particolare promuove azioni di identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; promuove accordi di programma con le regioni e progetti di formazione nazionale per lo sviluppo turistico; sostiene le imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; promuove l’immagine dell’Italia e organizza eventi ad impulsò turistico che coinvolgano soggetti pubblici e privati. L’Assessore Matera nel ringraziare i colleghi che lo hanno eletto nel Comitato ha affermato che per la prima volta la Campania sarà rappresenta in un organismo così importante a livello internazionale. “Con Andrea Corsini, Assessore della Regione Emilia Romagna – ha detto – rappresenteremo le regioni nel coordinamento nazionale per le politiche di promozione turistica e lavoreremo per rafforzare l’immagine dell’Italia all’estero”.