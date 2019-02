L’assemblea dei lucani nel mondo a Potenza e Matera

Potenza – “Anima lucana: il filo che unisce” è il titolo della consueta assemblea dei Lucani nel mondo che si svolgerà, quest’anno, a Potenza il 25 febbraio, presso il Giubileo Hotel di Rifreddo (dalle 9.30 alle 19.30) e a Matera il 26 febbraio, presso l’ex convento San Rocco (dalle 9.30 alle 19.00). Il 25 febbraio, dopo i saluti del sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti, e del presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, previsti gli interventi del presidente del Consiglio regionale, Vito Santarsiero, che illustrerà il programma annuale e triennale, e del presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Vito Petrocelli che parlerà delle politiche nazionali e iniziative parlamentari per gli italiani all’estero. Subito dopo l’assemblea sarà presieduta dal vicepresidente della Commissione regionale Lucani nel mondo, Michele Napoli. “Il profilo dei nuovi emigranti lucani e le storie dal mondo”, a cura del Centro Lucani nel mondo e del Museo dell’emigrazione lucana e la relazione di Maria Chiara Prodi “Verso la Conferenza mondiale dei giovani emigranti italiano nel mondo di Palermo” dell’Esecutivo del Cgie (Consiglio generale degli italiani all’estero) anticiperanno il confronto su nuova e vecchia emigrazione. Il 26 febbraio a Matera, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, del presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce, i lavori assembleari saranno presieduti dal vicepresidente della Commissione regionale Lucani nel mondo, Vito Giuzio. La relazione di Gabriele Luca Fava, consigliere di legazione del ministero degli Affari esteri su “I nuovi diritti degli emigranti italiani: voto all’estero, conquista democratica e prospettiva futura” anticiperà il confronto con i presenti. Subito dopo previsto il dibattito e l’approvazione dei programmi annuale e triennale. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di Ambasciatori Lucani nel mondo di Matera-Basilicata 2019 ai rappresentanti delle Federazioni e Associazioni dei Lucani e il ricordo in memoria di Antonio Masini (scultore, pittore, amico dei Lucani nel Mondo), di Pietro Pisani (presidente dell’Associazione dei Lucani a Trieste) e Luigi Iannuzzi (fondatore della Famiglia Lucana in Cile).