L’Aspat lancia l’allarme: “Il sistema della specialistica ambulatoriale è in tilt in tutta la Campania”

“Il sistema della specialistica ambulatoriale è in tilt in tutta la Regione. Nelle diverse Asl della Campania ci sono blocchi inevitabili, ed al tempo stesso insopportabili, delle prestazioni sanitarie afferenti ai Lea – Livelli Essenziali di Assistenza”. E’ il grido di allarme di Pierpaolo Polizzi, presidente Aspat Campania, l’Associazione Sanita’ Privata Accreditata. “I tetti di spesa calibrati su base trimestrale – dice – stanno producendo anche per l’anno 2019 danni incredibili ai cittadini. C’è chi rinuncia alle cure, chi è costretto a sostenere in privato spese troppo alte, chi ad attendere tempi lunghi nel pubblico o a differire accertamenti salvavita aspettando la ripresa dell’assistenza del successivo trimestre”. “L’Aspat ribadisce – sottolinea Polizzi – ancora una volta la necessità di rimodulare i tetti di spesa tenendo in debito conto il fabbisogno prestazionale da calibrare su spesa storica, quote capitarie ed equità di distribuzione per ciascuna provincia al fine di superare ingiustificate differenze ed evitare i problemi che, su tutti, la stessa Magistratura contabile sta sollevando”.