L’Artiglio di tigre di Erdogan sul Kurdistan

E’ una strategia molto chiara quella della Turchia che prosegue nel suo obiettivo di occupare tutto il territorio del Kurdistan e chiudere definitivamente una questione aperta da oltre un secolo. Dopo un apparente periodo di stabilizzazione del conflitto nell’area a nord ovest dell’Iraq, Ankara ha avviato da ieri una nuova operazione militare, ufficialmente contro le basi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord dell’Iraq. La giustificazione fornita dalla Turchia è la necessità di reagire ad “una impennata di attacchi alle nostre stazioni di polizia e basi militari” in prossimità del confine. Insomma, prosegue il lavoro che Recep Tayip Erdogan ha iniziato tre anni fa quando, approfittando delle operazioni militari della coalizione internazionale anti Isis, ha cominciato l’operazione di occupazione del territorio curdo, cacciando letteralmente la popolazione spingendola verso il sud dell’Iraq. Da ieri, come confermato dal ministero della Difesa turco, commando dell’esercito hanno fatto ingresso in Iraq nell’ambito di una operazione denominata Artiglio di tigre, supportati da droni ed elicotteri. Ad aprire la strada alla truppe di terra un bombardamento con cannoni e lanciarazzi che, secondo fonti di Ankara, ha colpito oltre 150 obiettivi in territorio iracheno. L’avvio ufficiale dell’operazione militare era stata anticipata già lo scorso fine settimana quando l’esercito aveva già effettuato diversi raid aerei nel nord dell’Iraq, definiti dal governo di Baghdad “una violazione della nostra sovranità”. La politica turca nell’area viene rivendicata da Ankara come il “diritto e dovere di combattere i terroristi”. E’ il mantra di Erdogan, combattere ed annientare i guerriglieri del Pkk, che nel 2014 si sono installati nella regione, dopo aver cacciato lo Stato islamico assieme ai gruppi di autodifesa degli Yazidi. I raid aerei dei giorni scorsi hanno preso di mira il quartier generale del Pkk più a Est, sui Monti Qandil. L’aviazione turca ha lanciato di notte missili e bombe sui villaggi del Monte Sinjar, area sacra per gli Yazidi, minoranza curda. Almeno venti i missili lanciati dagli F-16 turchi sul campo profughi di Makhmour, dove sono rifugiati gli yazidi scampati alle persecuzioni e ai massacri dell’Isis. L’attacco ha colpito anche il santuario dello Sheikh Chilmira, meta di pellegrinaggi dei fedeli yazidi. Gli Yazidi non sono musulmani e per questo odiati dagli jihadisti. Sono monoteisti, circa 500 mila nell’area tra Iraq e Siria sotto la protezione del Pkk dopo la cacciata dell’Isis dalla provincia di Nineveh, fra il 2016 e il 2017 dopo che nell’agosto del 2014 l’Isis riuscì a conquistare la regione mettendo in fuga almeno 50 mila persone. Molte migliaia nel mentre furono uccise; molte altre, soprattutto giovani donne, furono ridotte in schiavitù e vendute come schiave del sesso a Mosul e Raqqa. E’ la triste storia di un popolo senza pace e senza terra.