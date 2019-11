Lamorgese: “A Potenza sono diminuiti i reati, ma bisogna fare attenzione”

In provincia di Potenza sono diminuiti i reati, la situazione non è preoccupante ma necessita di cura e attenzione”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in una conferenza stampa nella Prefettura di Potenza, dove ha partecipato a una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Ministro, stamani, ha inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa sulla sicurezza integrata con Regione, Prefetture e Comuni di Potenza e Matera, e l’Anci Basilicata.