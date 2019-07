L’amore di un padre ed il sogno della Luna.

La ricordo perfettamente quella domenica. Pranzo in famiglia, io seduto accanto al nonno. Quel che non ricordo certo, è come arrivammo a quella discussione con mio padre. Forse il suo dire, come sempre, nonostante fossi solo un adolescente, insomma avevo quattordici anni, che dovevo pensare a ciò che avessi dovuto fare da grande. Ricordo bene però la mia affermazione, convinta, piena di certezze: “io voglio fare l’astronauta”. Insomma, per farla breve, ne nacque una discussione di quelle che, sinceramente non ne ricordo altre così intense, sfociarono in un diverbio, una contrapposizione forte dai toni alti. Le parole di mio padre, in realtà non mi ferirono, per quanto dure. Furono viceversa la molla che mi fece tentare con tutte le mie forze e capacità, la strada per poter raggiungere quel mio desiderio. Fu così che dopo qualche tempo da solo, mi informai, poi feci domanda all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, una mattina di primavera salii su un pullman che mi avrebbe condotto a Napoli, avevo 17 anni allora, e partecipai al concorso. Non andò come desideravo, questo è chiaro. Ma in realtà io la mia sfida la vinsi ugualmente. Superai con ottimo risultato le prove scritte, poi gli orali, in verità anche la prima visita medica, purtroppo non la seconda. Il mio essere astigmatico, quella tortura che mi aveva segnato già dai sette anni quando indossai per la prima volta un paio di lenti, aveva colpito ancora. Occorreva allora, un visus 10 decimi per essere ammessi. Fu questo che mi impedì di realizzare il sogno di bambino. La mia vita così prese un’altra strada, questo è chiaro. Ma non il mio sogno. Insomma oggi, alla soglia dei cinquant’anni ammetto di essere un folle innamorato della Luna. Il suo fascino, la bellezza, la sua sensuale attrazione magnetica nei miei confronti, hanno segnato per sempre la mia esistenza. A modo mio dunque, pur ho posato il mio piede sul suolo lunare, l’ho ammirata, ne ho vissuto il suo luminoso riflesso del sole lontano, ammaliato poi da quel buio intenso dell’infinito. L’ho fatto con la scrittura, con la poesia anche. Chi può impedirci davvero di sognare e desiderare ciò che sentiamo sia la nostra dimensione ideale? nessuno può davvero, con la nostra mente possiamo certo realizzare ogni nostro desiderio, così come è possibile. In questi giorni, dove tutto il mondo celebra il coraggio e la follia dell’uomo che ha sognato e poi realizzato di poter posare piede sulla Luna, è forte il ricordo in me di quel desiderio di bambino. Tuttavia penso che chi almeno una volta nella vita non ha desiderato vederla davvero la Luna, insomma chinarsi a terra e raccogliere la sabbia lunare, provare spavento per quel buio intenso e fascino assoluto per quel gioco di ombre offerte dalla luce del sole che si fonde con le rocce lunari ? Che spettacolo deve essere stato quel primo passo dell’uomo, “un grande passo per l’umanità”. Insomma, occorre crederci sempre, anche se la vita poi ti costringe a percorre altre strade. per la cronaca, qualche anno dopo quella discussione, un giorno a ancora a tavola domenicale, mio nonno purtroppo già non era più in vita, riaprimmo quel discorso con mio padre. Anche lui la ricordava bene quella discussione. Fu quella l’occasione per dirgli che avevo compreso quel suo dire, che non era scoraggiare un ragazzo nel percorrere il suo sogno, ma semplicemente, a modo suo, senza dirmelo, voleva solo evitarmi quella delusione nell’ascoltare le parole di quel capitano medico dell’Aeronautica che disse: “mi dispiace, ma la condizione della sua vista non le consente di accedere alla fase successiva del concorso. Qui è richiesto il possesso dei 10 decimi senza correzione”. Le ricordo ancora quelle parole. L’amore di un padre che senza dire ciò che era evidente, voleva solo impedire al proprio figlio di ricevere una di quelle delusioni che la vita ti riserva. Grazie dunque, ora per allora, a mio padre. Ma io, questa è la mia natura, devo percorrere sempre e comunque la mia strada. Ed ora che sulla Luna ci sono arrivato, con la mia penna certo, ora, nessuno mi può impedire di assaporarne ogni istante di bellezza. Mai rinunciare ai propri sogni, insomma solo i folli lo cambiano il mondo, solo loro possono.