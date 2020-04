L’America torna in orbita il 27 maggio con la nuova navetta Crew Dragon

L’America ritona nello spazio. La data che aprirà un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, è stata fissata: 27 maggio 2020. Quel giorno riprenderanno i lanci di astronauti dal suolo americano verso la Stazione Spaziale Internazionale, interrotti nel luglio 2011 con l’ultima missione dello Shuttle. A partire dalla rampa di lancio 39B di Cape Canaveral sarà la nuova navetta Crew Dragon, sviluppata dalla compagnia privata SpaceX. Due astronauti a bord, due veterani: Robert Behnken e Douglas Hurley. Entrambi hanno già volato due volte a bordo dello Shuttle. Douglas Hurley era a bordo dell’Atlantis durante la missione finale della storica astronave, quasi a dare l’idea di un discorso che riprenderà là dove si era interrotto. La durata della loro permanenza nel laboratorio orbitante non è ancora stata definita. A dare l’annuncio è stato il numero uno della NASA, Jim Bridenstine, con un tweet. La navetta Crew Dragon non ha mai compiuto un volo nello spazio con equipaggio e quello del 27 maggio sarà l’ultimo test prima di poterla certificare per l’utilizzo nelle missioni di lunga durata. Sarà portata in orbita da un lanciatore Falcon 9, anch’esso di SpaceX. I motori saranno accesi quando in Italia saranno le 22.32. Pochissime persone avranno il privilegio di assistere al lancio da Cape Canaveral: l’emergenza coronavirus ha imposto considerevoli restrizioni agli accessi e solo il personale essenziale sarà presente. Il grande pubblico si dovrà accontentare delle immagini in diretta televisiva o via internet. Per la NASA è un momento importantissimo, atteso da anni e rimandato già alcune volte a causa di ritardi e problemi tecnici. Dal pensionamento dello Shuttle nel 2011 gli Stati Uniti dipendono infatti interamente dalle navette russe Soyuz per portare i propri astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nei prossimi mesi dovrebbe essere pronto anche il sistema di lancio Starliner sviluppato dalla Boeing, l’altro tassello del programma statunitense per quanto riguarda i voli verso la Stazione Spaziale Internazionale.