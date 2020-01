L’agricoltura soffre le crisi di mercato e i cambiamenti del clima

Le crisi di mercato e i cambiamenti del clima, i prezzi troppo bassi ai produttori, ma anche tante nuove opportunità offerte dalla tecnologia da cui dipende il futuro. E poi una Legge di Bilancio che ha dimostrato particolare attenzione per uno dei settori cardine dello sviluppo del Paese e strategico per tutto il sistema agroalimentare italiano. E’ il quadro dell’agricoltura italiana a tutto tondo visto da Cia, un settore sempre più multifunzione che, nonostante i tanti nodi ancora da sciogliere, continua a creare posti di lavoro e a guardare con ottimismo alle sfide del futuro. Un’annata che si conclude in modo positivo, dove si è lavorato per mettere al centro dell’economia il settore primario, per rafforzare il ruolo dei sistemi agroalimentari e garantire maggiore reddito; il tutto che si traduce nella sostenibilità sociale delle aree svantaggiate e nella sostenibilità ambientale di tutto il paese. Tra i progetti cardine del 2019 il road show ‘Il paese che vogliamo’ firmato dagli Agricoltori Italiani, che in quattro tappe ha percorso la dorsale appenninica coinvolgendo produttori e istituzioni. Un viaggio che proseguirà nel 2020 per affrontare in altre aree del Paese i nodi strategici di tutto il comparto, per dare voce alle aree interne spesso dimenticate che soffrono del gap culturale e di comunicazione. Un bilancio 2019 che si conclude con la nomina del nuovo direttore generale Claudia Merlino, che fa parte di un progetto di cambiamento e di rinnovamento di tutta l’organizzazione per restare al passo con le richieste del mondo dell’impresa agricola.