Lagonegro (PZ), dalla Regione 76 milioni per ricostruire l’ospedale

Per il nuovo ospedale di Lagonegro (Potenza), la Giunta regionale della Basilicata ha deciso di investire 76 milioni di euro “sul sito attualmente esistente”. Lo ha detto l’assessore alla sanità, Rocco Leone, il quale, attraverso l’ufficio stampa, ha espresso “soddisfazione” per l’approvazione della delibera approvata oggi. “Ancora una volta – ha aggiunto – il governo regionale guidato da Vito Bardi è passato dalle parole ai fatti mettendo la parola fine su un’annosa vicenda come quella del nuovo ospedale di Lagonegro. La scelta adottata dalla Giunta di investire sul sito attualmente esistente piuttosto che su un’opera totalmente nuova, risponde a due precisi criteri che riguardano l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica mettendo al centro l’interesse generale della comunità”. Secondo l’assessore, “investire risorse pari a circa 76 milioni di euro nello stesso sito, mettendo da parte l’idea di una nuova struttura, ci consentirà, inoltre, di procedere più velocemente nella realizzazione dell’opera senza interrompere gli attuali servizi. Con quest’opera – ha concluso Leone – rafforziamo ulteriormente il sistema sanitario regionale riequilibrando territorialmente i servizi e dando una risposta rapida e concreta alle aspettative dei cittadini dell’area”.