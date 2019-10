Lagonegro (PZ) – Al via lavori all’Ospedale per 970mila euro

Lagonegro (PZ) – Al via i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’Ospedale di Lagonegro. Gli spazi interessati dai lavori sono stati già isolati e i reparti allocati, provvisoriamente, in altri reparti. Le attività e tutte le prestazioni sanitarie, anche se con meno spazi, saranno garantite con normalità. L’importo dei lavori finanziato dalla Regione Basilicata è pari a €. 970.000,00; ad effettuare i lavori sarà il Consorzio Stabile Research Società Consortile a r.l. Saranno realizzati interventi presso i seguenti reparti ospedalieri: DH Intemistico, livello 1 ala in muratura; Ortopedia e Traumatologia, livello 1 ala in muratura; Ostetricia e Ginecologia, livello 2 ala in calcestruzzo.

In particolare l’intervento prevede: la ridefinizione dimensionale e funzionale di alcuni ambienti; il rifacimento dei servizi igienici, anche al fine di renderli idonei all’utilizzo da parte di pazienti con disabilità; la sostituzione di infissi interni ed esterni; la realizzazione di opere di finitura; la fornitura e posa in opera dei travi testaletto; l’adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali (revisione delle montanti principali e dei relativi interruttori di protezione; revisione dei quadri di reparto; revisione delle canalizzazioni dorsali; realizzazione di linee secondarie a valle del quadro di distribuzione; adeguamento degli impianti di illuminazione normale e di emergenza, di prese di energia, di chiamata infermiera, di prese TV, di trasmissione dati e di telefonia; revisione dell’impianto di rilevazione incendi). L’intervento generale poi prevede la costruzione del nuovo padiglione; la demolizione, la ristrutturazione complessiva della restante struttura, e l’acquisto di atterezzature di ultimissima generazione.