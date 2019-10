L’Afghanistan non è il Medio Evo, ma anche cellulari e internet.

Limitazioni al diritto di parola. Anche in Afghanistan arriva la censura sul web. Il ministero degli Affari esteri dell’Afghanistan ha imposto limitazioni alle attività del personale sui siti web dei social media. Secondo una lettera formale del Ministero degli Affari Esteri, il viceministro degli Esteri Edris Zaman ha incaricato tutti i dipendenti formali del ministero di astenersi dai commenti politici e di sicurezza sui social media. Zaman ha avvertito che i dipendenti saranno chiamati ad affrontare azioni legali in caso di violazione delle istruzioni. Nel frattempo, l’organizzazione NAI che supporta i media aperti in Afghanistan ha affermato che la direttiva è in contrasto con l’articolo 34 della Costituzione che garantisce la libertà di parola. Abdul Mujeeb Khelwatgar, amministratore delegato dell’organizzazione NAI, ha affermato che tutte le istituzioni governative e private possono avere le proprie politiche. Tuttavia, ha affermato che tali politiche non dovrebbero contraddire le leggi del Paese. Khelwatgar ha inoltre aggiunto che la lettera formale del Ministero degli Affari Esteri è in totale contraddizione con la costituzione del Paese e reprime la libertà di parola, che è uno dei diritti chiave dei cittadini dell’Afghanistan. Nel Paese negli ultimi anni le telecomunicazioni hanno rivoluzionato la società locale. Secondo il rapporto di Internews (agenzia internazionale no-profit per lo sviluppo internazionale) la crescita del settore delle telecomunicazioni ha subito un avanzamento diffuso favorito anche dai costi della telefonia. Il calo dei costi ha facilitato la diffusione soprattutto della telefonia mobile: nel 2002 una carta Sim in Afghanistan costava ben 250 dollari, oggi meno di un dollaro. Ed è sceso drasticamente anche il costo delle telefonate. Oggi in Afghanistan sono presenti sei operatori mobili e, su una popolazione di 25 milioni di abitanti, vi sono 17 milioni di telefoni cellulari. E non basta, lungo le strade principali del Paese è già installata una rete di oltre 3.000 km di cavi in fibra ottica e ne sono in costruzione altri 1.000 km. In questo mondo anche la diffusione di internet ha beneficiato di questo cambio tecnologico. Se nel 2006 vi erano duecentomila utenti oggi si stima che il numero sia arrivato al milione. L’uso delle nuove tecnologie è entrato nelle scuole ma è anche un punto fermo per l’economia del Paese dove si stima che il settore ha dato lavoro a oltre 110.000 persone. Anche da qui passa la rivoluzione culturale del Paese degli aquiloni, forse.