L’azienda “La Tecnica Nel Vetro” di Scafati in soccorso dei lavoratori della Jabil. E’ infatti tra le aziende disposte a ricollocare i 350 addetti in esubero all’azienda metalmeccanica di Marcianise, in provincia di Caserta. “La Tecnica Nel Vetro” di Scafati si è detta disposta ad assumere alcune decine di lavoratori Jabil, ma solo dal 2021, quando dovrebbe aprire il suo stabilimento a Pignataro Maggiore, nel Casertano.