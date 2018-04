La storia – Il generale Guidoni, il genio aeronautico italiano.

Secondo lui, gli ingegneri dovevano collaudare personalmente i loro prototipi: una coerenza e uno spirito di sacrificio che Alessandro Guidoni pagò con la vita. Sono passati 90 anni da quel giorno in cui il geniale pioniere dell’aeronautica si schiantò al suolo per testare un nuovo tipo di paracadute. La tragedia si verificò nella zona di Montecelio, nei pressi di Roma. Nove anni dopo, con Regio decreto del 21 ott. 1937, il nuovo agglomerato urbano coagulatosi intorno all’aeroporto, prenderà, in suo onore, il nome di Guidonia. La cittadina laziale stamattina ha omaggiato il suo eroe con una solenne celebrazione presieduta dal generale Basilio Di Martino, attuale comandante del Genio aeronautico. Nato a Torino il 15 luglio 1880, da Pietro e Margherita Gasco, Alessandro Guidoni dimostrò fin da ragazzo una eccezionale mente tecnica: si laureò con lode in ingegneria industriale al Politecnico di Torino ed entrò come ingegnere di 2ª classe nel corpo del Genio navale della Regia Marina. Due anni dopo conseguirà una seconda laurea in ingegneria navale e meccanica, sempre con il massimo dei voti. Per quanto marinaio, la sua passione era l‘aviazione, della quale solo intorno alla fine della prima decade del ‘900 si era cominciato a intuire le applicazioni militari e civili. Nel 1910, Guidoni progetta e costruisce una speciale versione idrovolante di un biplano Farman con galleggianti tubolari di sua invenzione. Divorato dalla frenesia dell’aria, in brevissimo tempo – e a proprie spese – consegue il brevetto di pilota potendo così collaudare personalmente – e con successo – il suo aereo realizzando il primo volo italiano con idrovolante. Rimasto ferito durante la guerra di Libia a causa di un atterraggio di emergenza, torna in Patria nel 1912 dove crea il primo aerosilurante del mondo. Colpire le navi con bombe d’aereo era una tecnica poco efficace, dato che era piuttosto difficile cogliere il bersaglio dall’alto. Inoltre, le bombe spesso non riuscivano a danneggiare il ponte corazzato. Serviva un aereo che, in velocità, potesse portare a poca distanza dalla fiancata delle navi un ordigno dotato di un sistema auto-propulsivo. Un sistema d’arma efficacissimo, che consentiva di attaccare i convogli nemici impiegando solo un aereo, senza rischiare uno scontro navale. Si trattava, però, di un’operazione molto pericolosa: il siluro doveva essere lanciato a distanza relativamente breve dal bersaglio e l’aereo doveva abbassarsi sull’acqua a un’altezza inferiore agli otto metri esponendosi, così, al fuoco delle artiglierie. Per questo motivo, la prima squadriglia di aerosiluranti italiana ebbe come motto – coniato dal suo comandante Gabriele D’Annunzio – “Sufficit animus” (Basta il coraggio). Nonostante la novità e l’entusiasmo per gli aerosiluranti, il progetto non venne sviluppato adeguatamente, cosa che invece fecero gli inglesi impiegando nel 1915 i loro nuovi aerosiluranti ispirati a quelli italiani, contro i turchi nel mar di Marmara. (L’invenzione di Guidoni, in Italia, sarà ripresa in fretta e furia durante la Seconda Guerra mondiale, ricorrendo all’aerosilurante in modo massiccio con il Savoia Marchetti SM 79 “Sparviero”, detto “il Gobbo Maledetto”, per il particolare profilo convesso del dorso che serviva ad ospitare una mitragliatrice dorsale). Nel 1914, Alessandro Guidoni fu direttore dei lavori della prima nave portaidrovolanti “Elba”. Dato che l’Italia non possedeva navi dal ponte sufficientemente grande per poter far decollare aerei, Guidoni aveva avuto l’idea di adattarne una che, semplicemente, potesse trasportare e calare in mare fino a otto idrovolanti: la loro pista di decollo sarebbe stata offerta dalla superficie dell’acqua. In breve tempo, anche l’Italia aveva, quindi, la possibilità di portare aereoplani in alto mare. Guidoni ebbe anche l’intuizione di creare un hangar galleggiante per dirigibili orientabile grazie al vento. Alla fine della Grande Guerra, aveva inoltre inventato la prima telebomba, un ordigno volante capace di auto-guidarsi sul bersaglio dalla distanza di 8 km, solo grazie a un sistema di giroscopi straordinariamente ingegnoso. Quando, nel 1923, fu costituita la Regia Aeronautica, Guidoni passò all’arma azzurra e, subito, in collaborazione con Umberto Nobile inventò e realizzò un elicottero con due rotori a pale metalliche che venne collaudato con successo, ma senza ulteriori sviluppi. Ideò anche un turbopropulsore aeronautico a elevato rendimento per il volo ad alta quota. Un’idea che gli americani avrebbero fatto propria poco prima del secondo conflitto mondiale. Promosso generale, Guidoni divenne comandante del Genio aeronautico, ma, più tardi, si dimise per protesta verso i fornitori civili del Ministero dell’Aeronautica. Probabilmente non condivideva certe politiche di spesa: era un uomo integerrimo e costantemente rivolto al risparmio per l’erario tanto che scoprì un particolare sistema di miscelazione dei carburanti che consentiva una importante massimizzazione del rendimento. Sotto la direzione di Guidoni erano state costituite, a Montecelio, strutture per la ricerca scientifica assolutamente all’avanguardia tanto da far parlare di “Città dell’aria”: varie gallerie del vento e una enorme vasca idrodinamica di 800 m di lunghezza per il collaudo di siluri e idrovolanti. (Oggi tutto è in rovina, monumento di un’Italia povera che però –va riconosciuto – investiva al massimo nella ricerca). I suoi discendenti lo ricordano come un uomo severo con se stesso. Il suo motto era “Far bene il proprio dovere a vantaggio di quelli con cui lavori”. Rigoroso sul lavoro, si dimostrava però anche molto tenero in famiglia. “Era legatissimo alla sua unica figlia, mia nonna – spiega il prof. Lorenzo Nigro, noto archeologo e pronipote di Guidoni – e addirittura la portava a volare con sé quando lei aveva appena 15 anni. La cosa, per l’epoca, era particolarmente inusuale”. Nel ’27, Balbo lo nomina Direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti. Gli restava ancora poco tempo da vivere: il 27 aprile 1928, presso l’aeroporto di Montecelio, vicino Roma, Guidoni collauda il nuovo paracadute Freri, il cui sistema di funzionamento non lo convinceva del tutto. Il generale aveva ragione, purtroppo: la vela non si aprì ed egli si schiantò al suolo. Commovente leggere le sue ultime parole: “ Ho deciso di provarlo io stesso. Nel caso di esito sfavorevole, ritengo che si dovrebbe portare il comando dell’apertura più verso il centro o sostituirlo con un anello da tirarsi verso destra”. Pur consapevole che l’esito sfavorevole avrebbe significato la sua morte (al posto di un altro collaudatore, ovviamente) non rinunciò a fornire le ultime indicazioni tecniche. Alle sue tante decorazioni, accumulate sia in Italia che all’estero, come estremo riconoscimento per la sua dedizione, gli fu tributata la prima Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico alla memoria della storia.

http://www.lastampa.it/2018/04/27/cultura/anni-dal-sacrificio-di-guidoni-genio-aeronautico-italiano-zGM6tYZhG5SKNKHU43bjDJ/pagina.html