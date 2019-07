La rete e l’odio. La pericolosa relazione tra le frustrazioni personali e lo “Hate speech”

Da qualche tempo sono sempre più incuriosito da alcuni fenomeni mediatici che nel tempo hanno conquistato il mio interesse e sui quali sto lavorando anche come indagine antropologica, sociale e culturale. Ciò che soprattutto mi affascina è l’uso che alcune persone fanno dei social media e i risultati a dir poco preoccupanti che emergono dalla relazione tra l’utente e alcuni social network, in particolar modo Facebook. I social, si sa, hanno dato a tutti l’opportunità di “prolungare” la propria identità che può esistere non soltanto sul piano reale ma anche su quello virtuale. Un “extra-ego” non per forza corrispondente all’ego reale. Ciò ha consentito di ampliare e quindi deformare la propria identità, portando l’utente ad assumere una immagine diversa dalla realtà. È come dire: “A casa, in famiglia o al lavoro sono una determinata persona, agisco e mi comporto in un determinato modo, assumendo specifici atteggiamenti, ma su Facebook o su Instagram posso essere altro, inventando una identità fittizia, forse anche più vera di quella reale”. La sociologia e la psicologia si stanno interessando molto a questo fenomeno, che non va sottovalutato sia pure per la sola ragione che l’utente, o meglio la persona, sui social riesce ad essere veramente ciò che sente di essere. Diventa suggestiva allora la lettura, l’analisi, di certe persone, dei loro “post”, degli atteggiamenti virtuali. Suggestiva e seria, considerando soprattutto certe esternazioni “forti, spinte ed eccessive” che notoriamente leggiamo sulle bacheche dei social. C’è da chiedersi perché la gente si comporta così, perché una persona nella realtà civile e sempre corretta, sui social può diventare una bestia inferocita contro una terza (ipotetica) persona. Una analisi davvero interessante, ormai superata da tanta altra letteratura, di Antonella Gramigna pubblicata su affaritaliani.it nel febbraio 2018, inquadra una questione piuttosto problematica e evidenzia la relazione tra l’odio riversato in rete e le proprie frustrazioni personali. Ella afferma: i social sono come «una grande piazza, nella quale la gente partecipa per trovare uno spazio personale, forse quello spazio che altrove non trova, e che proprio per questo trascina al libero sfogo ad ogni genere di frustrazione. L’aggressività non è di per sé negativa, fa parte dell’uomo, è sopravvivenza. E’ una forza vitale che ciascun essere vivente possiede e senza la quale l’uomo non riuscirebbe neanche a realizzarsi nella vita, ma che nella maggior parte dei casi, come detto, viene mal veicolata, se non gestita, e sfogata in espressioni dannose come la rabbia sfrenata indirizzata verso gli altri». Appunto l’odio. Questo è probabilmente uno dei temi centrali della riflessione: pur di trovare uno spazio personale, difficilmente reperibile nella realtà, ci si affida e nella maniera più sbagliata ai social, luoghi-ameba, irreali o surreali che tuttavia assicurano una certa possibilità d’essere. La realtà è altro e spesso, in maniera sempre più ricorrente, ci si trova di fronte alla incertezza, alla confusione tra reale e fittizio, tra realtà ed effimero. C’è da porre però l’accento su un dato che è piuttosto problematico, e di questo si sta interessando in modo particolare la psicologia. Le “identità altre” formate grazie al supporto del mondo virtuale finiscono per influenzare e condizionare la realtà (si consideri ad esempio il potere che il mondo virtuale ha sull’orientamento elettorale o sulla formazione della cosiddetta coscienza collettiva). L’accanimento, l’odio e le frustrazioni che sempre più spesso rintracciamo sui social nascono perlopiù dalla mancanza di calore emotivo, dalla mancanza di supporto e dall’assenza di sistema educativo. Veri e propri disagi esistenziali che dovranno essere fronteggiati in maniera specifica e che diventano terreno fertile dello sviluppo, per i nostri figli, dell’aggressività negativa, «ed in tutte quelle famiglie, oggi più che mai, gravate da situazioni difficili, causa stessa di tanta rabbia e senso di frustrazione personale e di ruolo, c’è il rischio serio che un figlio cresca con la stessa identica convinzione di non venir accettato dalla società. Ed è proprio questo il punto, la mancanza di considerazione e stima porta indubbiamente ad un senso di frustrazione che si tramuta in aggressività verso gli altri o, talvolta, verso se stesso» (Gramigna). Chi ha strumenti per leggere in maniera piuttosto consapevole la società e le sue più varie dinamiche sa che dovrà spendere non poche energie per tentare di arginare fenomeni come quello denunciato in questo articolo, purtroppo ben accompagnati da altri disagi sociali e personali nati insieme con le innovazioni tecnologiche più recenti. Si profila una società nuova basata sulla mistificazione, sulla irrealtà, sulla mistificazione. A tal proposito si rimanda al suggestivo saggio La Précession des simulacres scritto nel 1978 da Jean Baudrillard in cui è analizzato proprio il rapporto tra la realtà e i suoi simulacri. Anche in questo caso il filosofo francese denuncia la problematica della irrealtà, interessante sotto il profilo dell’estetica ma deleteria per quanto concerne la dimensione armonica dell’individuo deprivato di riferimenti veri. Certo rammarica leggere tanto livore e tanto odio sui social. Si potrebbe incanalarlo in altro modo, così come si potrebbe impiegare il tempo speso a rincorrere bacheche simulando astrusi tapis roulant dove l’unico a fare il minimo sforzo è il dito indice o, per i più virtuosi, il pollice. Dispiace appurare la vuotezza di contenuti, l’approssimazione e l’improvvisazione priva di sensi e di riferimenti dettata soltanto dalla necessità di dire ad un numero immaginario di utenti: “Io esisto!”. Avvilisce leggere cattiverie gratuite, termini volgari, bassezze e disumanità anche a tergo di post o articoli di grande serietà e di grande urgenza umana. Non è questa l’umanità che può dirsi sana, giusta, bella, non è questa una umanità a cui riferirsi per edificare una nuova società, oggi più che mai necessaria. E forse aveva davvero ragione Umberto Eco quando affermò che «i social hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli»! Agire nella realtà, mettendoci il corpo, le braccia, le gambe, la faccia resta sicuramente il luogo prediletto di chi nella storia, nella propria e reale storia oltre che in quella collettiva, vuole realmente lasciare una traccia di verità.