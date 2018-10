La Regione Campania a Bruxelles per spiegare le best practice e-government

La regione Campania a Bruxelles come esempio per le buone pratiche che sono state messe in campo per la trasparenza, gli open data di qualità e l’e-government. La Direzione generale “Connect” della Commissione europea ha scelto il consiglio regionale campano, in rappresentanza del Sud Europa, nell’ambito della settimana europea delle Regioni e delle Città che si terrà dall’8 all’11 ottobre a Bruxelles. E’ stato, infatti, riconosciuto quanto fatto per mettere al centro dell’attenzione i cittadini, le cittadine e, particolarmente, le fasce deboli. “Siamo orgogliosi che la Commissione europea ci abbia scelto per presentare le buone pratiche messe in campo per l’innovazione, l’informatizzazione e la trasparenza, sulle quali si gioca l’importante sfida di una Pubblica amministrazione moderna, veloce ed efficace nel rapporto con i cittadini”, ha dichiarato in conferenza stampa il consigliere regionale e questore alle finanze del consiglio regionale della Campania, Antonio Marciano.

“L’e-democracy e l’e-government sono il perimetro della civiltà e della democrazia di una moderna comunità ed è per questo che, come Ufficio di Presidenza, abbiamo scelto di destinare i 2/3 delle risorse libere per favorire l’innovazione tecnologica e dare vita, tra l’altro, ad un nuovo portale affinché sia ancora più accessibile, funzionale, completo e capace di attrarre i sei milioni di campani, che – ha aggiunto – sono destinatari dell’attività legislativa di questo consiglio regionale, nonché della Biblioteca Delcogliano, del nuovo studio tv digitale, della nuova sala multimediale, che sono frutto del nostro impegno per l’innovazione”. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato – è puntare sul rafforzamento della trasparenza e dell’informazione, in una società, che si muove velocemente e comunica tempestivamente, e rispetto alla quale la Pubblica amministrazione deve essere sfidante e competitiva”.