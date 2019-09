“La radio da quaggiù”, nuovo appuntamento con l’artista Klaas Hübner

Domani, sabato 21 settembre nell’ambito del progetto “La radio da quaggiù” del programma Residenze di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, su Labtop Radio.org andrà in onda l’episodio radiofonico a cura dell’artista tedesco Klaas Hübner. L’opera dell’artista berlinese sarà trasmessa dalla torre di Satriano di Lucania, alle 19.00, in collaborazione con l’associazione Memorìa. Per ascoltare la trasmissione è sufficiente collegarsi al sito internet laptopradio.org e cliccare su “Live stream”. Chi si trova nei dintorni, invece, può godersi l’opera dal vivo, contemplando la natura e la Torre. L’appuntamento è alle 18:00 per la visita guidata alla Torre di Satriano, con un piccolo contributo di partecipazione, e a seguire, dalle 19:00, ci sarà la diretta radiofonica trasmessa dal terrazzo della Torre. Il progetto “La radio da quaggiù”, promosso dall’associazione “Al Parco”, ideato dagli artisti calabresi Stefano Cuzzocrea e Daniel Kemeny, con il patrocinio del comune di Satriano di Lucania, nasce dalla consapevolezza che il mezzo della radio, mezzo di comunicazione remoto, ha la qualità unica di avere le proprie radici nel passato, da cui attingere per saperlo raccontare, e di proiettarsi nel futuro. Klaas Hübner è uno scultore, costruttore di strumenti, ideatore di istallazioni che coniugano l’arte plastica con la musica. Con le sue improvvisazioni di danza e di teatro si è esibito in musei e teatri di tutto il mondo. Nell’ambito del progetto “La radio da quaggiù”, la visione artistica di Klaas Hübner dialogherà con il paesaggio e la tradizione locale.