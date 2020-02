La prima colazione migliora il metabolismo: lo dice uno studio tedesco

Una buona prima colazione contribuisce a bruciare calorie e a migliorare il metabolismo. La conferma arriva con un studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotto da Juliane Richter dell’Università di Lubecca in Germania. Lo studio è “una ulteriore prova dell’importanza di questo pasto, anche per i 23 milioni di italiani a dieta che tendono, secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Doxa/UnionFood, a sottostimare l’importanza di questo pasto”. “I dati emersi ribadiscono – commenta il nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta – il ruolo della prima colazione nel sincronizzare l’orologio biologico del nostro intestino”. “La prima colazione – aggiunge – è, di fatto, il primo pasto che il nostro organismo riceve dopo il digiuno notturno, di norma quello più lungo nell’arco della giornata. Il nostro sistema digestivo è quindi attivato al massimo per ricevere i nutrienti che gli daremo a colazione, come fosse una fabbrica che riceve le materie prime all’apertura, è pronta a lavorare a pieno ritmo”. Quanto invece a cosa mangiare viene consigliato “il mix giusto composto da cereali, latte e frutta”.