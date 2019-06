“È sicuramente vero che la pressione fiscale nel nostro Paese ha raggiunto un livello troppo elevato. È però altrettanto vero che questo livello deriva, in parte, proprio dall’indebitamento eccessivo”. L’ammonimento arriva dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, durante la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2018. Secondo la Corte del Conti “mettere mano al riassetto delle tasse e dei tributi può considerarsi una priorità. Un’operazione da portare avanti non in un clima emergenziale, ma attraverso ponderate ed equilibrate strategie di lungo respiro”. Secondo Avoli “non mancano gli strumenti, anche alternativi fra loro: dal “dosaggio” fra imposizione diretta e indiretta alla potatura del groviglio di deduzioni. dal recupero del cuneo fiscale al riordino della giustizia tributaria”. Alcuni economisti propongono addirittura misure radicali, “chiamate a fini mediatici come shock fiscale, in realtà, una massiccia azione di decremento delle aliquote dell’imposizione diretta in favore di imponibili medio-bassi”: ebbene, secondo il procuratore generale “l’idea non è nuova e certamente è asseverata da molti economisti. Tuttavia, resta il problema delle coperture sul breve termine, in mancanza delle quali il corrispondente aumento del debito potrebbe avere ripercussioni gravi, tali da annullare o ridurre molto i benefici della rimodulazione delle aliquote”. Secondo la Corte dei Conti, è nella gradualità degli interventi che potrebbe forse trovarsi una giusta soluzione di equilibrio”. Altro rischio invece è quello “che i vantaggi della riduzione del carico fiscale statale vengano azzerati dal parallelo incremento dell’imposizione locale. È infine anche provato che la riduzione del carico fiscale costituisce uno dei volani di produzione di ricchezza e, in definitiva, di erosione del debito stesso (ad esempio con l’incremento dei consumi). Per “governare” queste realtà apparentemente contrapposte è quindi opportuno ricorrere a quei principi di gradualità, di coerenza e di stabilità già in precedenza richiamati, principi che debbono considerarsi come i fari che, con i loro fasci di luce coordinati, consentono di rompere le tenebre in un ampio e profondo spazio di mare”.