La metamorfosi antropologica dell’Homo sapiens in Homo covid

E’ una nuova dimensione; ci incamminiamo in un mondo sconosciuto. In poco più di due mesi è cambiato tutto. Nei mesi che verranno stravolgeremo tutto. Ammettiamolo pure, non eravamo preparati a questo radicale cambiamento che ha già prodotto in noi tutti un comportamento che non immaginavamo neppure di poter assumere. E’ vero, ogni giorno richiamiamo a noi stessi la necessità di stare uniti, lo facciamo con la speranza che questo ci possa aiutare a non essere più ciò che evidentemente stiamo diventando. Restiamo uniti, ci ripetiamo, nel mentre ci allontaniamo e ci isoliamo. Proviamo un sentimento che pensavamo fosse paura, in realtà è un sentimento assolutamente nuovo che ispirato dall’individualismo e spinto dalla disperazione di chi prova a difendersi dal nemico che in questo momento ha assunto il volto dell’altro, di ogni altro. Facciamo fatica ad ammetterlo, perché è normale che sia così. Ma ciò che è cambiato veramente è quell’istinto di sopravvivenza che avevamo camuffato nel tempo con le vesti dell’appartenenza. Insomma, siamo, perché gli altri ci considerano e dunque esistiamo. Ora, siamo consapevoli che siamo, solo se riusciamo ad essere soli e distanti dagli altri. Dunque, richiamiamo noi stessi allo stare uniti, vicini se pur lontani, ma in realtà non desideriamo altro che stare lontani, se davvero vogliamo sperare di essere ciò che possiamo. Dunque il danno è già fatto, ed ho l’impressione che è irreversibile. C’è un fattore che gioca un ruolo determinante in tutto questo: il tempo. Il nostro cambiamento, silenzioso, amplifica i suoi effetti sociali man mano che il tempo scorre, così come corre il contagio del virus, silenzioso da persona a persona, così anche il nostro agire che viene meno, secondo le abitudini che avevamo maturato e condiviso con gli altri, produce in una sorta di catena simmetrica, un cambiamento ed una allontanamento dall’altro e nell’altro. Abbiamo iniziato, senza neppure accorgercene, un percorso sociale nuovo e che non conoscevamo che ci sta spingendo su sentieri inesplorati e persino pericolosi. Per strada stiamo perdendo legami che avevamo e che si basavano innanzitutto sulla presenza fisica. L’esserci fisicamente significava affermare e costringere l’altro non solo all’accettazione ma anche e soprattutto alla condivisione del percorso che ne scaturiva, e viceversa. Ora, passo dopo passo, ci inoltriamo nella quotidianità che presenza l’assenza assoluta dell’altro e dunque agiamo, pensiamo, operiamo in solitudine convinti che da soli possiamo farcela. Perdiamo così per strada legami che pensavamo fossero forti e saldi, ma che evidentemente non solo non lo erano ma soprattutto erano bisognosi dell’affermazione quotidiana della presenza per la necessaria e doverosa considerazione dell’altro. Facciamocene una ragione e nel mentre proviamo a cercare, questo si è necessario farlo, altre forme di condivisione, con altre persone, sconosciute fin ad oggi. Nella metamorfosi antropologica dell’Homo covid, spogliato dell’esperienza sociale maturata, si mostra giorno dopo giorno la similitudine dello sconosciuto che tra i tanti, presenta caratteristiche simili e mostra attitudini interessanti a questo uomo nuovo. Il sentiero ombroso ed inesplorato che stiamo percorrendo dunque, cancellerà, nel tempo, del tutto quell’equilibrio sociale che avevamo imparato a conoscere e nel quale ci eravamo adattati. Saremo, mi si faccia passare l’espressione, una razza umana nuova. Probabilmente e purtroppo non migliore, ma nuova. Tuttavia non dobbiamo ricordare che la storia dell’umanità ha già visto tutto questo. Nei millenni, l’uomo moderno (Homo sapiens) è riuscito a sopravvivere fino ad oggi adattandosi alla metamorfosi innescata da eventi e dal tempo. L‘Homo sapiens si è evoluto, migrando in regioni del pianeta abitate in quel momento da un’altra specie di ominidi, i Neanderthal.Entrambi i gruppi sono coesistiti nel corso di un arco temporale compreso tra i 10.000 e i 15.000 anni, scambiandosi materiale genetico durante le relazioni interspecie che si sono verificate occasionalmente. Tuttavia, verso l’anno 36.000 a.C., solo l’uomo moderno sembra essere stato l’unico abitante di quel territorio, mentre i neandertaliani si erano estinti. Ecco, ora il tempo dell’Homo covid che farà estinguere l’Homo sapiens.