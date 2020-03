La magra figura della Repubblica Ceca

Scongiurato l’incidente diplomatico, rimane però non soo la magra figura, ma anche quel senso di sfiducia verso un Paese che gli italiani hanno smepre amato e4 sostenuto. Ieri il ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, TomᚠPetrícek, ha comunicato all’ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio che, in attesa che la polizia ceca concluda le indagini relative al materiale sanitario ritrovato a Lovosice, la Repubblica Ceca invierà al più presto in Italia 110.000 mascherine provenienti dalle proprie scorte, in numero pari a quelle che avrebbero dovuto raggiungere il nostro Paese e sono state invece trafugate e sequestrate dalle autorità ceche. “Il carico partirà entro 48 ore”, ha spiegato Petrícek . “A fronte dell’urgenza crescente di forniture mediche in Italia il Governo ceco, in stretto coordinamento con l’ambasciata d’Italia a Praga, ha deciso di inviare subito il carico destinato al nostro Paese senza attendere la conclusione dell’inchiesta di polizia tuttora in corso e finalizzata a scoprire come l’ingente refurtiva sia stata trafugata e dove. La complessità del caso che si dirama su diversi Paesi richiederebbe altri giorni ma la situazione in Italia non consente attese. Sull’argomento il Ministro TomᚠPetrícek sta inviando una lettera personale al Ministro Di Maio”, si aggiunge nella nota.