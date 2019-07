La Guida della “Annangelo Sacco Editore” racconta Matera

Arte , Storia , Cultura , Folklore , Ambiente , Paesaggio , Archeologia… e Gastronomia Tipica. I mille volti della Capitale Europea della Cultura 2019. L’autrice ne ha fatto una descrizione semplice, attenta ed accurata , molto ricca di foto, di scorci, di spunti ed indicazioni, tali da dare la possibilità al visitatore di poterla percorrere in un viaggio di scoperta , una sorta di fai da te fra le Meraviglie……. La Guida di Teresa Granata, costruita con la collaborazione di Annangelo Sacco, tenta di esprimere quelle sensazioni provate nel percorrere la città ed il territorio Apulo-Lucano, lungo antichi percorsi , costruiti a misura d’uomo , adattandosi ed allo stesso tempo plasmando l’ambiente che li circonda ed adeguandoli alla dura e spartana vita quotidiana. “La storia di Matera si sviluppa in simbiosi con il territorio Apulo-Lucano che la circonda e con cui ne ha condivo le vicende , per questo abbiamo inserito anche altre realtà territoriali che meritano di essere conosciuti dal grande pubblico , come la meravigliosa Valle dell’Itria con le unicità di Alberobello, Loco Rotondo , Martina Franca, e ancora Massafra, Gravina di Puglia, Laterza, ecc., ed i parchi “dell’Alta Murgia” e della “Terra delle Gravine”, prosegue Annangelo Sacco . “Cosi come non potevamo trascurare l’aspetto ambientale e di grande valore della Lucania, vera RADICE d’ITALIA, dai due mari , Maratea ed il suo Cristo sul Tirreno a Bernalda/Metaponto e Policoro sullo Jonio , a tutto il sistema dei parchi Nazionali e Regionali , a comuni come Craco, Sant’Angelo le Fratte, Pomarico, la Venosa di Orazio e Melfi l’antica Capitale del reame Normanno delle Puglie, e tanti altri” . Ricca di Storia , scenari incantati , tradizioni e culture di popoli stratificatesi nei millenni. Strumento di grande valore informativo ed illustrativo, utile a tutti per un’escursione ricca di emozioni e sensazioni . E’ una guida rigorosa, precisa, semplice e leggera, in tutti i sensi, fa ordine nel caos e non annoia, si legge d’un fiato, fedele compagna di scoperta di luoghi antichi , di una città e di un territorio, di rara bellezza, eccellenza Lucana ed Italica. Chicca finale, è l’unica Guida in circolazione in Italia, che ha inserito un elenco delle Guide Turistiche abilitate per accompagnare i visitatori alla scoperta di Mathera e della Lucania. Nata da un’idea e dalla passione di Annangelo Sacco, la casa editrice Salernitana, si caratterizza nella realizzazione di Guide Turistiche che cercano di illustrare il volto più autentico dei territori. Ne raccontano la Storia, l’Arte, l’Archeologia, la Cultura, l’Ambiente, le Tradizioni, le Leggende, la Cucina, le Eccellenze e quanto altro li caratterizzano. Sempre estremamente ricche di pregiate illustrazioni , ci si sforza di accompagnare , ma non indirizzare, il viaggiatore o il turista in un’emozionante viaggio di scoperta . Anche con questa Guida è stato centrato l’obbiettivo…” Fedeli al nostro motto : “La Bellezza è negli Occhi di chi Guarda…” , anche con “MATHERA…” il tradizionale “Viaggio fra le Meraviglie”… continua… Nei prossimi giorni la Guida sarà presentata dal Dott. Antonio Manzo, Direttore del quotidiano “La Città “ di Salerno, a Matera nel Palazzo di Provincia alla presenza delle Autorità Lucane , Sindaci e giornalisti. Ne daremo ulteriori informazioni di seguito.