La Guardia di Finanza ha sequestrato prodotti non sicuri nel Lagonegrese

Alcune migliaia di prodotti non sicuri sono stati sequestrati nel Lagonegrese dalla Guardia di Finanza, che ha fatto controlli sulle strade e nei centri abitati, durante giorni di festa. Lungo la statale 19, i finanzieri hanno fermato un furgone – guidato da un uomo residente in Calabria – e hanno sequestrato circa 600 giocattoli non sicuri. Altri 2.600 prodotti sono stati sequestrati a Lauria a due bengalesi titolari di ditte con sede in Campania e nel Lazio: si tratta di articoli elettronici e bigiotteria privi delle etichette con le informazioni obbligatorie per i consumatori.