La foto di Mariano Peluso vince il concorso fotografico “Peschiamo il Paesaggio”.

E’ un giovane talentoso, non solo nello studio, ma anche nelle passioni che lo rapiscono. la pesca, certamenete, ma anche la fotografia. Lo scatto vincitore del primo Concorso Fotografico Peschiamo il Paesaggio è di Mariano Peluso, giovanissimo di Sanza (SA). La foto è stata realizzata in un tratto di costa di Scario, nel Comune di San Giovanni a Piro, e ritrae il paesaggio del golfo di Policastro. “Il concorso Peschiamo il Paesaggio si basava su tre punti da fermare negli scatti: Integrazione naturale artificiale, Potenzialità ambientale, Percezione del paesaggio. – spiegano dall’Associazione Battiti di Pesca, organizzatrice dell’evento – Tutti i partecipanti si sono resi protagonisti con scatti di interesse che comunque hanno lasciato qualcosa non solo ai giudici ma, ne siamo certi, anche a chi osserva le foto. Vi racconteremo meglio il tutto con un articolo sul prossimo bimestre utile de i Segreti dei Pescatori pubblicando le foto del podio e, forse, anche la top 10 in base agli spazi a disposizione”. Questa la motivazione della giuria, nella persona di Sergio Farina, a sancire la vittoria di Mariano Peluso: Il compendio perfetto fra tecnica fotografica, dinamica, profondità del paesaggio, interazione fra uomo e ambiente. Sembra quasi che la mano con la canna entri in un altro mondo chiedendo “con permesso”.