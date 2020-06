La ferroviaria Khaf-Herat che collega l’Iran e Afghanistan.

E’ una sfida allo sviluppo che si gioca tra l’Iran e l’Afghanistan. Il completamento della terza sezione della tratta ferroviaria Khaf-Herat che collega le reti di Iran e Afghanistan. La scommessa è farla entrare in funzione entro dicembre. Lo ha affermato il ministro dell’Energia iraniano Reza Ardakanian durante un incontro a Teheran con il ministro degli Esteri ad interim dell’Afghanistan, Haneef Atmar. Secondo Ardakanian, il completamento della tratta è fondamentale per accelerare lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Il progetto, avviato nel 2007, collega con 132 chilometri di ferrovia la città di Khaf, nell’Iran orientale, a quella di Ghoryan, nella provincia di Herat, nell’Afghanistan occidentale. Ardakanian ha anche annunciato la prossima organizzazione di due fiere in Afghanistan – una a Herat, l’altra a Kabul – con le quali l’Iran potrà presentare le proprie capacità nel settore tecnico e ingegneristico. Il ministro iraniano ha riferito di un interesse reale alla cooperazione con Kabul nella realizzazione di una ventina di progetti nel settore elettrico (anche per aumentare le esportazioni di energia elettrica verso l’Afghanistan) nonché la stesura di un documento per una cooperazione bilaterale sul lungo periodo in vista del prossimo Comitato economico congiunto tra i due paesi. Ardakanian ha inoltre annunciato la probabile apertura di una filiale di una banca afghana nella città portuale iraniana di Chabahar. Insomma l’Afghanistan deve guardare ad occidente ed inevitabilemente il flusso di merci non può che passare dal valico di Islam Qal’eh. E’ questo il punto di connessione che già permette un fiorente interscambio di merci, di cui il 75% di provenienza iraniana, che potrebbe trarre ulteriore beneficio dal completamento della rete ferroviaria Khaf-Herat. L’interesse dell’Iran per la regione è storicamente acclarato. L’Iran ha già finanziato la realizzazione della rete elettrica di Herat. Il punto di forza di Teheran rimane la forte influenza che si esercita nella regione occidentale dell’Afghanistan innazitutto per la composizione etnica dellparea. Nelle province di Herat, Farah e Ghor, infatti, è presente un sottogruppo della comunità tagika, di lingua persiana e di confessione sciita – i farsiwan – che contano all’incirca un milione di persone. La comunità tagika professa l’islam sciita e sono molto radicati alla loro storia. Costituita da discendenti delle gerarchie militari persiane che occuparono l’Afghanistan nel XVIII secolo, sono la maggioranza della comunità ad Herat. Sono invece sunniti, ma di lingua persiana, gli Aimaq, tribù seminomadi imparentate con gli Hazara, concentrati soprattutto a Badghis e nel nord di Herat. Questo legame culturale tra i due Paesi è rafforzato dalla rete di gruppi, scuole e emittenti d’ispirazione sciita che l’Iran finanzia più o meno direttamente attraverso piani di educazione formativa impartiti all’interno di scuole private, e di organizzazioni politiche o di beneficienza. L’inflenza economica e culturale di Teheran nell’area contribuisce a promuovere gli ideali della Rivoluzione Iraniana.