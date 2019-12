La FEM ha stipulato convenzioni con le università italiane.

Nel 2019 la FEM (Fondazione Edmund Mach), si ha cofinanziato 14 borse di studio a copertura del percorso di dottorato di ricerca avviato nell’ambito delle attività del C3A e 37 borse per percorsi di dottorato di ricerca relativi a progetti proposti in collaborazione con università e sponsor italiani e stranieri. La FEM ha stipulato convenzioni con università presenti nel territorio italiano e all’estero (Università degli Studi di Ferrara, Università Libera Università di Bolzano, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trento, Università degli studi di Milano, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Università La Sapienza di Roma, Università degli Studi del Molise, Cork University, Berkeley University, Wageningen University, Università Cattolica del Sacro Cuore), enti di ricerca italiani e stranieri (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Parco dello Stelvio) e aziende private (New Zeland Plant Institute, Ionicon, Enza Zaden, Biological Products for Agriculture, Cavit, Foundation BBCA onlus, Consorzio Grana Padano, Assomela, Istituto Zooprofilattico Sperimenta dell’Abruzzo e del Molise, Università degli Studi di Padova, CNR ), creando una solida rete di collaborazione internazionale con il mondo accademico, gli enti di ricerca ed il settore privato. La partecipazione delle aziende al co-finanziamento delle borse di studio e la disponibilità ad ospitare il dottorando presso i loro laboratori in qualità di hosting laboratory favoriscono gli scambi fra il settore pubblico e il settore privato nell’ambito della ricerca e agevola l’inserimento del dottorando nel mondo dell’industria. Il successo del programma di dottorato è confermato dalla percentuale di occupazione dei dottorandi; l’80% degli studenti che hanno conseguito il titolo hanno trovato occupazione presso enti prestigiosi sia nel mondo dell’accademia sia nel mondo del settore privato.