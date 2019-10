La cocaina è la droga più consumata in Italia

Cocaina regina d’Italia: è la sostanza da sballo più utilizzata nel Paese, con Milano che si piazza ai livelli di Parigi, ma al di sotto di quelli di Londra e Barcellona. E’ quanto emerge dai risultati del più esteso studio sul consumo di droghe d’abuso, effettuato a livello mondiale e pubblicato su ‘Addiction’. L’indagine ha utilizzato il metodo messo a punto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri nel 2005, che consiste nell’analisi dei metaboliti urinari delle droghe d’abuso nei reflui urbani e nella successiva stima dei consumi nella popolazione. Dal 2011 al 2017 sono stati misurati i consumi di cocaina, amfetamina, metamfetamina ed ecstasy in 120 città di 37 Paesi tra Europa – Italia inclusa – Usa, Canada, Sud America e Australia, con più di 60 milioni di persone coinvolte. I risultati ottenuti evidenziano la presenza di sostanziali differenze di utilizzo delle varie droghe nei Paesi analizzati: la cocaina è la droga più consumata in Europa occidentale e del sud (Svizzera, Inghilterra, Belgio, Olanda, Spagna, Italia) e in Sud America. La metamfetamina è prevalente in alcuni Paesi dell’Est Europa (Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania dell’Est), e ha consumi molto elevati e in crescita in Usa, Canada e soprattutto Australia. L’amfetamina invece è utilizzata prevalentemente in Belgio, Olanda, Germania e alcuni paesi Scandinavi (Finlandia). L’ecstasy non prevale in nessun Paese analizzato, ma i consumi risultano in crescita nel periodo esaminato in quasi tutte le città studiate. Lo studio è stato materialmente condotto dallo Score network (www.score-network.eu), una rete di gruppi di ricerca europei nata nel 2010 sotto la guida proprio del Mario Negri e dell’Istituto norvegese per la ricerca sulle acque (Niva), con il supporto dell’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, l’Agenzia europea che si occupa di tossicodipendenze.