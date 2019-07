“La Cicca che Premia”, partita a Sapri l’iniziativa per salvaguardare l’ambiente

Si intitola “La Cicca che Premia” l’iniziativa partita nel fine settimana a Sapri, promossa dalla Pro Loco in sinergia con l’Associazione UCS Unione Commercianti Sapresi, con il Patrocinio del Comune di Sapri e di Legambiente Campania. Lo scopo dell’iniziativa, che durerà per tutto il periodo estivo, è quello della salvaguardia dell’ambiente e di sensibilizzare i cittadini e i vacanzieri verso l’amore per il bene pubblico. Per tutto il mese di luglio e di agosto dunque, le persone che si troveranno a Sapri sono invitate a riempire una bottiglietta di plastica di mezzo litro con cicche di sigaretta trovate in giro o sulla spiaggia, e a recarsi poi presso l’infopoint Pro Loco situato sul Lungomare Italia nei pressi della zona spettacolo. Chi riuscirà nella semplice ma importante impresa avrà l’occasione di pescare e vincere tantissimi premi. I premi sono caratterizzati da tanti vantaggi e sconti da utilizzare presso le attività dell’UCS Unione Commercianti Sapresi. Per chi volesse partecipare, gli organizzatori fanno sapere che saranno distribuiti presso il box Pro Loco guanti monouso per facilitare la raccolta. Una iniziativa ecologica che mira a premiare il buon comportamento di cittadini e turisti che durante il periodo estivo avranno cura di raccogliere le cicche di sigarette in una bottiglietta di plastica, anziché lasciarle per strada, sui marciapiedi o sulle spiagge. Un gesto importante per tutelare l’ambiente considerando che un mozzicone di sigaretta senza filtro impiega dai 6 ai 12 mesi per dissolversi. Se poi la sigaretta è provvista di filtro, in condizioni normali, necessita dai 5 ai 12 anni di tempo per dissolversi. Sulle spiagge, i mozziconi, oltre ad inquinare, finiscono spesso in mare e vengono ingeriti dai pesci che li scambiano per cibo. Da tutto questo emerge dunque l’importanza della raccolta dei rifiuti e delle cicche di sigarette in particolare.