La chiusura delle scuole proseguirà oltre il 3 aprile

“Possiamo già dire che la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche oltre il 3 Aprile, come già anticipato dalla ministra Azzolina”. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Queste settimane di emergenza – ha sottolineato il premier sulla didattica a distanza adottata dalle scuole italiane – ci hanno mostrato quanto l’impulso alla trasformazione digitale del Paese sia irrinunciabile”. “Con il dl cura Itali – ha evidenziato il presidente del Consiglio- abbiamo stanziato 85 milioni per potenziar la formazione a distanza a beneficio degli studenti meno abbienti”. E inoltre “abbiamo sbloccato 200 milioni di finanziamenti dal comitato per la diffusione per la banda larga che porteranno la connessione ultra rapida in oltre 40 mila complessi scolastici in tutta Italia gratuitamente per i prossimi cinque anni”