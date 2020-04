La BCC di Buonabitacolo ha istituito un plafond di due milioni di euro per le imprese in difficoltà.

Un supporto reale, concreto, alle imprese del territorio. La BCC di Buonabitacolo ha istituito un plafond di due milioni di euro a tasso agevolato e senza spese di istruttoria per venire incontro alle imprese e ai privati colpiti dalla crisi de Covid-19. Possono beneficiarne le imprese per un importo massimo di 10 mila euro da restituire ratealmente in 60 mesi e i privati fino ad un importo di 5 mila euro da restituire sempre in 60 mesi. Info e richieste sul sito web https://www.bccbuonabitacolo.it/. Per richiedere un appuntamento presso una delle Agenzie della BCC, basterà compilare il modulo sul sito web: https://www.bccbuonabitacolo.it/…/richiesta-di-appuntamento/ .

Sarete ricontattati nella modalità da voi indicata, per confermare orario e indirizzo. Per salvaguardare la salute di tutti e prevenire il contagio, la BCC di Buonabitacolo ricorda di evitare assembramenti, mantenere la distanza di sicurezza e adottare comportamenti responsabili secondo le norme igieniche indicate dal Ministero della Salute.