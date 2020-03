Kosovo, sfiduciato il governo di Albin Kurti

Pristina – L’Assemblea del Kosovo ha sfiduciato il governo di Albin Kurti a soli 51 giorni dal suo insediamento, ponendo fine a uno dei pochissimi tentativi di rinnovamento politico. Con una maggioranza di 82 voti a favore, 32 contrari e un astenuto il parlamento mette fine al governo. Un dramma politico, che lascia il Piccolo paese in balìa di forze più grandi di sé, consumato sullo sfondo della pandemia di coronavirus – che ha colpito il Kosovo con (finora) 71 casi –, usata come pretesto per la resa dei conti tra il premier Kurti e il presidente Hashim Thaçi, i due “migliori nemici” divisi soprattutto su come raggiungere la normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Il governo Kurti nacque dopo quattro mesi di difficili negoziati tra i primi due classificati alle elezioni dell’ottobre 2019: Vetëvendosje, partito progressista con sfumature populiste e pan-albanesi nato nel 2005 come movimento civico di protesta contro le percepite ingerenze internazionali nella vita del Paese, e la Lega Democratica del Kosovo (Ldk), asse portante della politica kosovara sin dagli anni ’90 ed emblema dell’establishment locale di matrice conservatrice. L’esecutivo è stato da subito caratterizzato da una certa fragilità, ma è il contrasto tra Kurti e il presidente Thaçi (Pdk) a marcare la sua breve vita. Il punto centrale della disputa è la ripresa dei negoziati per la normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado, lanciati dall’Unione europea nel 2011 ma praticamente in stallo dal raggiungimento di un primo accordo nel 2013 – la cui applicazione è rimasta in larga parte lettera morta. Nel 2018, l’idea di uno scambio tra la porzione di Kosovo a maggioranza serba a nord del fiume Ibar e la Valle di Preševo a maggioranza albanese nel sud della Serbia messa sul tavolo di Bruxelles da Thaçi e dal presidente serbo Aleksandar Vučić aveva fatto intravedere il successo dei negoziati e la normalizzazione dei rapporti, prima di incappare nel veto della Germania, preoccupata per il vaso di Pandora che si sarebbe aperto avvallando la modifica dei confini nazionali nei Balcani.