Kosovo – Il comandante della missione Nato incontra l’ambasciatore d’Italia

Il comandante della Kosovo Force (Kfor) della Nato, il generale di divisione italiano Michele Risi, ha incontrato l’ambasciatore d’Italia a Pristina, Nicola Orlando. Risi ha presentato un aggiornamento sull’andamento della missione Kfor e sulla situazione in Kosovo dal punto di vista della sicurezza, oltre che di quello politico, sociale ed economico. L’ambasciatore Orlando, che ha incontrato i militari italiani in servizio a Pristina, ha da parte sua sottolineato “il ruolo essenziale della missione Kfor e del contingente italiano a garanzia di un ambiente sicuro e della libertà di movimento per tutti i cittadini del Kosovo, senza contare il sostegno del dialogo tra Belgrado e Pristina promosso dall’Unione Europea quale unica soluzione politica durevole”. La missione in Kosovo, iniziata nel 1999 su mandato delle Nazioni Unite e a oggi la più longeva tra quelle dell’Alleanza Atlantica, conta attualmente su 3.500 militari di 27 nazioni ed e’ comandata per il settimo anno consecutivo da un generale italiano.