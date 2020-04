Kosovo – A Mitrovica militari italiani impegnati a combattere il Covid 19

I sindaci di Mitrovica Nord (Mr. Goran Rakic) e Sud (Mr. Agim Bathiri) hanno rivolto i media locali, insieme al comandante della missione guidata dalla NATO KFOR (Maggiore Generale Michele Risi), un appello alle comunità locali ad attenersi alle misure preventive adottate per contenere la diffusione di COVID-19. Nella sua dichiarazione di apertura, il maggiore generale Michele Risi ha sottolineato che “la situazione è molto grave. È grave qui nei Balcani, in Europa e nel mondo. Pertanto, dobbiamo combattere tutto insieme. “

Agim Bathiri, il sindaco di Mitrovica del Sud, ha sottolineato come “Questo virus non conosce nazionalità, confini statali o origini etniche, che è presente non solo in Kosovo, ma anche in Europa e nel mondo intero”, prima di fare appello a tutti i cittadini di la Repubblica del Kosovo, in particolare quelle di Mitrovica nord e sud, a seguire tutte le raccomandazioni per rimanere a casa e mantenere le distanze sociali. Il punto stampa si è concluso con una dichiarazione di Goran Rakic, sindaco della Mitrovica del Nord, che ha invitato tutti i cittadini “ad assumersi la responsabilità e salvandosi prima, salvando tutti coloro che li circondano, iniziando con i loro cari, poi i vicini, gli amici e la famiglia”. All’inizio del pomeriggio il comandante della Forza del Kosovo guidata dalla NATO aveva incontrato il Primo Ministro in carica del Kosovo e il Ministro della Salute in carica per discutere dello stato di sicurezza e delle azioni intraprese per prevenire la diffusione di COVID-19. KFOR monitora costantemente la situazione sul campo e continua a contribuire a un ambiente sicuro e alla libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, sotto il suo mandato delle Nazioni Unite. Comando regionale Ovest ed Est, le sotto-unità KFOR guidate rispettivamente da Italia e Stati Uniti, hanno continuato le loro attività sul campo in tutto il Kosovo, adottando tutte le misure preventive raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità contro COVID-19. Nell’ultima settimana, il numero di pattuglie condotte dalla fanteria della KFOR e dalle unità di polizia militare ha raggiunto 276, mentre la cooperazione con le Istituzioni in Kosovo è stata mantenuta attraverso oltre 200 impegni svolti dalle 28 squadre di collegamento e monitoraggio della KFOR. Molte attività sono state condotte dalle unità KFOR in stretta collaborazione con le organizzazioni di sicurezza del Kosovo, compresa l’implementazione del controllo di accesso alle aree riservate a causa del COVID-19. Allo stesso tempo, il battaglione della riserva tattica della KFOR ha svolto regolarmente attività di controllo della folla e antisommossa al fine di garantire una pronta reazione, in quanto terzo interlocutore dopo la polizia del Kosovo e EULEX, a qualsiasi situazione che possa compromettere la sicurezza e la stabilità in Kosovo. Inoltre, i Carabinieri italiani dell’unità specializzata multinazionale hanno continuato a donare cibo e vestiti alle famiglie bisognose, in coordinamento con la Croce Rossa del Kosovo. KFOR, la missione a guida NATO di più lunga data, mantiene il suo impegno di lunga data per garantire un futuro migliore a tutte le persone in Kosovo, rimanendo una forza solida e credibile in grado di svolgere tutti i compiti previsti dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999.