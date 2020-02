KFOR ed EULEX insieme nel sostenere la polizia del Kosovo

Pristina – Un esercitazione di due giorni, denominata Joint Venture 1, è stata completata ieri a Pristina. La Joint Venture 1 è stata condotta nell’ambito della cooperazione in materia di sicurezza in Kosovo tra la missione KFOR guidata dalla NATO e la missione sullo stato di diritto dell’Unione europea (EULEX). Il personale del battaglione della riserva tattica della KFOR e dell’Unità specializzata multinazionale hanno lavorato insieme ad EULEX per mantenere ed affinare gli elevati standard di risposta a sostegno della polizia del Kosovo. Lo scopo dell’esercizio era quello di provare il livello di prontezza nella gestione delle situazioni di emergenza e le procedure di comando e controllo e comunicazione applicabili. La Joint Venture consisteva in test teorici e pratici e simulazioni realistiche del controllo della folla e le reazioni antisommossa presso la base dei Carabinieri italiani della KFOR a Pristina, con il coinvolgimento di oltre 100 partecipanti. La missione KFOR guidata dalla NATO è di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutti i cittadini del Kosovo, come richiesto dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. KFOR è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere il Kosovo al sicuro, in stretto coordinamento con la polizia del Kosovo e EULEX, a beneficio di tutte le comunità del Kosovo.