Jenny De Nucci ospite al “Giffoni Film Festival”

Aveva già conquistato l’affetto di giffoners e giurati nella scorsa edizione del Festival, ora la giovanissima e talentuosa Jenny De Nucci torna a #Giffoni2019, in programma dal 19 al 27 luglio, per riabbracciare il suo pubblico e ricevere l’Explosive Talent Award, il riconoscimento assegnato ai migliori artisti emergenti italiani e internazionali. Con ben un milione di follower su Instagram, oggi De Nucci sta conquistando anche la notorietà televisiva: è tra i protagonisti di “A un passo dal cielo 5”, prossimamente in onda su Rai 1. Giovedì 25 luglio i jurors potranno rivederla e chiederle come, in così poco tempo, la sua carriera si cambiata, anche grazie alla pubblicazione del suo primo romanzo: “Girls, siamo tutte regine”.