Italia Under 21, una delegazione di tifosi incontra la squadra

Boom di presenze allo stadio e davanti alla televisione per i tifosi, che ieri hanno assistito all’esordio vincente dell’Italia nell’Europeo Under, che ha battuto la Spagna 3-1 nella prima partita del girone A. I sostenitori accorsi allo stadio Dall’Ara di Bologna, hanno incoraggiato i loro idoli per tutti i 90 minuti. Tutto ha avuto inizio quando nell’impianto è stato suonato l’inno di Mameli cantato a squarciagola dai presenti che sventolavano il tricolore. Poi sono seguiti i boati per le reti siglate da Chiesa e Pellegrini e l’urlo liberatorio al fischio finale, che ha dato il via alla festa. Un entusiasmo che si riaccende ogni volta che la Nazionale scende in campo per disputare l’Europeo e il mondiale, capace di appassionare tutti, a partire dai bambini. Ecco perchè prima di iniziare l’allenamento pomeridiano che si è svolto oggi nel ritiro di Casteldebole, una delegazione della squadra ha incontrato un piccolo gruppo di bambini accompagnati dai loro genitori. Di Marco, Bastoni, Bonifazi, Romagna, Adjapong, Mancini e Audero hanno salutato i tifosi prima di scendere in campo per iniziare la seduta. Il momento clou è stato quando sono arrivati Chiesa e Orsolini, che hanno firmato maglie e scattato foto con i supporter che li aspettavano a bordo campo.