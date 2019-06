Italia – Polonia 1-0: decisiva la rete di Bielik

Gli azzurri prendono in mano il pallino del gioco e spingono sulla fascia destra con Chiesa che ci prova in due occasioni. Al 4′ il tiro a giro termina di poco a lato, mentre al 18′ una conclusione potente viene allontanata da Peska. Da quel momento in poi i padroni di casa spingono sulla corsia esterna e costruiscono la chance più importante con Chiesa che calcia centralmente tra la mani di Grabara. Poi i padroni di casa si fanno vedere in avanti con i tiri da centro area di Pellegrini, Barella e Mandragora, ma il terzetto di centrocampo non è riesce ad essere preciso. Così al 39′ arriva a sorpresa il vantaggio dei biancorossi con Bielik, che approfitta di una deviazione di un difensore e con una conclusione di prima intenzione trafigge Meret. Quattro minuti dopo arriva il pareggio degli Azzurri con Orsolini, ma l’arbitro Kulbakov annulla per una posizione di fuorigioco. Nella ripresa il copione rimane invariato con i padroni di casa che tengono il possesso palla e gli ospiti si difendono e cercano di ripartire in contropiede. Al 52′ il tiro al volo di Chiesa viene respinto da Grabara, poi al 75′ Pellegrini colpisce il palo. La Polonia vola in testa al gruppo A con 6 punti davanti a Italia e Spagna con 3.