Italia – Belgio, c’è il sould out. Domani casse chiuse

L’Italia fa registrare il tutto esaurito all’Europeo Under 21 per la terza partita su tre. Per la sfida decisiva di domani sera a Reggio Emilia contro il Belgio (alle ore 21.00) sono sono stati venduti tutti i biglietti disponibili: attesi dunque 21.000 spettatori. I botteghini dello stadio rimarranno chiusi e i tifosi che non sono in possesso del biglietti sono invitati a non recarsi allo stadio. I coupon promozionali nei giorni scorsi non danno più diritto all’accesso allo stadio per la gara contro i Diavoli Rossi e sono validi esclusivamente per accedere agli sconti per l’acquisto di un biglietto delle prossime partite, in base alla disponibilità degli stadi e fino ad esaurimento posti. Gli organizzatori invitano i possessori del biglietto a recarsi allo stadio con adeguato anticipo.