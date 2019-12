Istat, nel 2017 in Italia 1,5 milioni di aziende nel settore agricolo

Sfiorano quota 1,5 milione le unità economiche che operano principalmente o come attività secondaria nel settore agricolo, hanno una superficie agricola utilizzata di circa 12,8 milioni di ettari, una dimensione media di 8,4 ettari e una produzione standard di 38,7 mila euro. A fotografare il settore nel 2017 è l’Istat, nel segnalare che le imprese agricole rappresentano la tipologia economicamente più rilevante, con 413 mila realtà (27,3% del totale) e oltre il 65% della superficie agricola utilizzata per una dimensione media di 20 ettari assorbendo il 75,8% della produzione standard complessiva. Le imprese con un’azienda agricola associata specializzata in coltivazioni e o allevamenti sono 397 mila (26,2%), mentre ammontano a circa 16 mila (1%) quelle senza un’azienda agricola, attive in silvicoltura, pesca e acquacoltura. Secondo l’Istat, il 46,9% delle aziende, ossia 700 mila, è concentrato in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Tra le regioni del Nord spicca il Veneto con 88 mila (5,8%), mentre nel Centro, il Lazio con 100 mila aziende copre il 6,9% del totale. In termini di occupazione le 413 mila imprese agricole occupano 815 mila addetti. La prevalenza di micro imprese è confermata dalle oltre 407 mila imprese con meno di 10 addetti che rappresentano il 98,6% del totale ed occupano l’84% del totale.