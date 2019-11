In calo la produzione industriale: secondo i dati Istat, l’indice è diminuito dello 0,4% rispetto ad agosto e del 2,1% rispetto a settembre 2018 (per il settimo mese consecutivo). Nella media del terzo trimestre la produzione mostra una flessione congiunturale dello 0,5%.​ A livello settoriale si conferma il maggiore dinamismo dei beni di consumo, il solo comparto in crescita in termini sia congiunturali sia tendenziali.