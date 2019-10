Istat, a ottobre inflazione stabile allo 0,3%

Il tasso d’inflazione, la crescita annua dei prezzi, ad ottobre resta pari allo 0,3%, lo stesso livello di settembre, che è il più basso da novembre del 2016. Lo rileva l’Istat diffondendo i dati provvisori. Su base mensile l’indice mostra una variazione nulla. Due le tendenze, evidenziate dall’Istat. Da una parte la flessione dei prezzi dei beni energetici regolamentati (luce e gas); dall’altra i rincari sul fronte dei servizi per i trasporti (soprattutto aerei). Per l’Istat nel complesso ottobre conferma “il quadro debole dell’inflazione in Italia”. Per quanto riguarda i prezzi del cosiddetto ‘carrello della spesa’, ovvero l’insieme dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, a ottobre aumentano dello 0,8% su base annua. L’Istat dunque rileva nelle stime un raddoppio su settembre (0,4%). Rispetto al tasso d’inflazione complessivo la velocità di crescita, pur se “moderata”, registrata per i prezzi del ‘carrello della spesa’, è quasi tripla.