Istat, a ottobre inflazione in calo allo 0,2%

L’Istat rivede al ribasso l’inflazione di ottobre, portandola allo 0,2% dallo 0,3% delle stime preliminari. Lo rende noto lo stesso Istituto, spiegando che si tratta del livello più basso dal novembre del 2016, quindi da quasi tre anni. Il dato risulta inoltre in “lieve” rallentamento rispetto a settembre (quando era allo 0,3%). Su base mensile si registra una diminuzione dei prezzi dello 0,1%. I prezzi del cosiddetto ‘carrello della spesa’ – in cui rientrano i beni alimentari, per la cura della casa e della persona – aumentano invece dello 0,5% su base annua, dallo 0,4% del mese precedente. Il rincaro registrato per il ‘carrello della spesa’ resta superiore al tasso generale (0,2%) ma a confronto con la stima di due settimane fa risulta sensibilmente ridimensionato (0,8%).