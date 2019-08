Ispani Jazz, grande successo per la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Un grande successo per il secondo appuntamento della manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”, che si è tenuto domenica 25 agosto a Capitello, frazione di Ispani, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Uno spettacolo unico e coinvolgente quello del gruppo di artisti napoletani, che ha ripercorso le tappe della carriera con le canzoni che hanno segnato la loro storia. Gli spettatori hanno partecipato allo spettacolo cantando al ritmo delle canzoni che il gruppo ha proposto nel corso della serata, tratti da: La Gatta Cenerentola, La Cantata dei pastori, solo per citarne alcune tra quelle più note. Scopo del gruppo è quello di salvaguardare il patrimonio colto e popolare di Napoli e della Campania, di ricerca, sviluppo e diffusione della musica tradizionale, e di quella composta autonomamente sui modelli popolari. Da 50anni la Nuova Compagnia di Canto Popolare continua a portare la sua musica in giro per il mondo e nelle piazze italiane, nell’ultimo decennio ha prodotto tre album e nel mese di settembre 2011 è stato pubblicato, dalla Bayerish Rundfunk Classic, l’album “Nccp live in Munich. Il gruppo è composto da: Fausta Vetere; Gianni Lamagna; Corrado Sfogli; Pasquale Ziccardi; Michele Signore; Carmine Bruno e Mario Ciro Sorrentino. Prossimi appuntamenti della manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”: Il 27 agosto a Ispani con Rosanna Casale, Villa Olga a partire dalle 22. Il 28 agosto invece a Roccagloriosa l’appuntamento è alle ore 21:30 in Piazza Europa, con Carlo Maria Todini Live Show e Enzo Fischetti da Made in Sud.