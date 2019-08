“Ispani Jazz”, domani appuntamento con la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Continuano gli appuntamenti della manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse”, intervento cofinanziato dal Poc Campania 2014-2020″Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura” Azione 4- iniziative promozionali sul territorio regionale,che si svolge tra i Comuni di Roccagloriosa, Comune capofila, la frazione Acquavena, Ispani e Casaletto Spartano. Il secondo appuntamento è per domani sera, domenica 25 agosto a Capitello, frazione di Ispani, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, storico gruppo che nasce nel 1970 con il preciso intento di diffondere gli autentici valori della tradizione del popolo campano. Attraverso studi filologici e ricerche etnomusicologiche, la Nccp ripropone la musica popolare nel suo stile originale. Il successo che il gruppo ottiene al Festival dei due Mondi di Spoleto del 1972, del 1974, segna il suo lancio internazionale. Da allora la Nuova Compagnia di Canto Popolare ha ripetutamente partecipato a tutte le più importanti rassegne d’Europa e d’oltreoceano. Il gruppo ha alternato alla sua attività musicale anche quella teatrale, promuovendo e partecipando a numerosi spettacoli, tra cui La Cantata dei pastori, La Gatta Cenerentola, La Perla Reale, lo stesso Eduardo De Filippo li volle ospiti nel suo teatro, il San Ferdinando di Napoli. Componenti del gruppo sono: Fausta Vetere; Gianni Lamagna; Corrado Sfogli; Pasquale Ziccardi; Michele Signore; Carmine Bruno e Mario Ciro Sorrentino. L’appuntamento con la Nuova Compagnia di Canto Popolare è per domani sera, domenica 25 agosto a Ispani, Largo Rosa Gaetani Falconi a partire dalle ore 22. Il terzo incontro della manifestazione “Ispani Jazz e il Cammino delle Muse” si terrà a Roccagloriosa, il 28 agosto alle ore 21:30 in Piazza Europa, con Carlo Maria Todini Live Show e Enzo Fischetti da Made in Sud.