“Ischia Film Festival”, Vinicio Marchioni miglior attore

Dopo i numerosi riconoscimenti europei continua il successo internazionale del film ticinese «Cronofobia» di Francesco Rizzi, prodotto dalla Imagofilm di Villi Hermann in coproduzione con Rsi Radiotelevisione svizzera. L’attore italiano Vinicio Marchioni vince all’ “Ischia Film Festival” il premio di miglior attore per il film Cronofobia. “Sono contentissimo di questo riconoscimento, anche al Festival Europeo di Lecce sono stato premiato come miglior attore. Spero che Cronofobia possa uscire in Italia, in Europa sta collezionando numerosi premi e in Svizzera tedesca sta andando molto bene. Grazie a tutti» ha detto Vinicio Marchioni in un video di ringraziamento su Instagram. Il film sarà in programmazione al cinema Otello di Ascona, in italiano con sottotitoli in tedesco, a partire dal 10 luglio.