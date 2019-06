“Ischia Film Festival”, ecco i titoli in concorso per le sezioni lungometraggi, documentari e cortometraggi

L’Ischia Film Festival 2019, diciassettesima edizione, annuncia il concorso internazionale, composto dalle sezioni dedicate ai lungometraggi di finzione, ai documentari e ai cortometraggi. Una selezione che i due direttori arstistici, Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, e il comitato di selezione hanno scelto tra gli oltre 700 film che sono arrivati quest’anno da tutto il mondo. E proprio quello di abbracciare quante più culture possibili è stato uno dei criteri fondamentali della selezione, com’è nella natura stessa dell’Ischia Film Festival, la cui filosofia è proprio quella di esplorare, conoscere, scoprire, luoghi e le storie a questi legate. Storie grandi e piccole, storie di donne, tante quest’anno, come quella di Celeste, madre e vedova segnata dalla vita, con una meravigliosa Radha Mitchell, in anteprima italiana nel concorso lungometraggi. Mentre è in anteprima mondiale Angela, straordinaria opera terza del cineasta colombiano Agamenon Quintero, potentissimo racconto di come nascere donna possa essere una tremenda condanna. Una protagonista adolescente, come la coppia di Fiore Gemello di Laura Luchetti, un road movie come In viaggio con Adele, anche qui con due protagonisti, Sara Serraiocco e Alessandro Haber, in cerca di loro stessi. Tanto cinema italiano in concorso, anche quello che va all’estero, come Vinicio Marchioni nel noir svizzero Cronofobia, e Giovanni Pompili, tra i produttori giovani più interessanti, che ha trovato in Belgio i partner per Coureur (tra gli interpreti un magnifico Fortunato Cerlino). L’Italia in concorso è rappresentata anche da Nico Cirasola e il suo Rudy Valentino e dal solitario resistente Sergio Rubini di Il bene mio di Pippo Mezzapesa. Ma i nostri cineasti dicono la loro anche nei concorsi documentario e cortometraggi, con, tra gli altri, Christian Carmosino e la sua riflessione sulla guerra in Kobarid, Life is but a dream, lo sguardo di Margherita Pescetti su una famiglia di coloni israeliani in uno sperduto avamposto in Palestina, fino al premiatissimo corto di Vito Palmieri Il mondiale in piazza. Dal Burkina alla Cina, dalla Grecia agli Stati Uniti, dall’Australia all’Argentina, passando per l’Iran, la Polonia, la Spagna. Forse mai come quest’anno l’Ischia Film Festival ha esteso la sua esplorazione del mondo, alla ricerca di luoghi che raccontato storie e persone, per dare un segnale forte in un momento storico mondiale in cui la memoria e l’umanità sembrano essere sempre meno importanti. E non è certamente così. Ecco i film in concorso nella sezione lungometraggi: “Allahu Akbar” (Stati Uniti, 2019 – anteprima europea) di Farhat Qazi, “Ángela” (Colombia, 2019 – anteprima mondiale) di Agamenon Quintero, “Il bene mio” (Italia, 2018) di Pippo Mezzapesa, “Celeste” (Australia, 2018) di Ben Hackworth, “Club de jazz” (Cuba, 2018) di Esteban Insausti, “Coureur” (Belgio e Italia, 2019) di Kenneth Mercken, “Cronofobia”(Svizzera, 2018) di Francesco Rizzi, “Fiore Gemello” (Italia, 2018) di Laura Luchetti, “In viaggio con Adele” (Italia, 2018) di Alessandro Capitani, “Kazantakis” (Grecia, 2017 – anteprima italiana) di Yannis Smaragdis, “Major Arcana” (Stati Uniti, 2018 – anteprima italiana) di Josh Melrod e “Rudy Valentino” (Italia, 2018) di Nico Cirasola. Nella sezione documentari invece ci sono: “Burkinabè Bounty: Agroecology in Burkina Faso” (Burkina Faso, 2019) di Iara Lee, “El cuarto reino” (Stati Uniti, 2019 – anteprima italiana) di Alex Lora Cercos, “A Donkey called Geronimo” (Germania, 2018 – anteprima italiana) di Arjun Talwar, “A family in the Sinkhole” (Cina, 2017 –anteprima italiana) di Zubiao Yao, “Kobarid ” (Italia, 2019) di Christian Carmosino Mereu, “Life is but a dream” (Italia, 2018) di Margherita Pescetti, “Lost reactor” (Germania, 2018 – anteprima italiana) di Alexandra Westmeier, “La nostra pietra” (Germania e Italia, 2018) di Alessandro Soetje, “Sa femina accabadora, la dama della buona morte” (Italia, 2018) di Fabrizio Galatea, “So sempe chille” (Italia, 2019 –anteprima mondiale) di Romano Montesarchio, “Storia dal qui” (Italia, 2018) di Eleonora Mastropietro, “Stupor Mundi” (Italia, 2019 –anteprima mondiale di Gian Luca Bianco, “Summa” (Polonia, 2018 –anteprima italiana) di Andrei Kutsila e “Tara’s footprint (Argentina, 2018 –anteprima italiana) di Georgina Barreiro. Infine, nella sezione cortometraggi, ci sono: “Le avventure di Mr. Food e Mrs. Wine” (Italia, 2018) di Antonio Silvestre, “Bosa” (Spagna, 2019) di Aitana Serrallet, “Cold fish” (Australia, 2018) di David Hay, “The day of duty” (Iran, 2018) di Ali Farahani, “Difficult people” (Stati Uniti, 2018) di Sohil Vaidya, “Maelstrom” (Stati Uniti, 2018 – anteprima europea) di Juhee Jane So, “Man stands still” (Austria, 2018 –anteprima europea) di David Lindinger, “Matchstick Willie” (Stati Uniti, 2018 –anteprima europea) di D. R. Garrett, “Il mondiale in piazza” (italia, 2018) di Vito Palmieri, “L’ora di porto” (Italia, 2018) di Dario Di Viesto, “Rear wiew mirror” (Australia, 2019 – anteprima italiana) di Jonathan Terence May, “Slaughter” (Iran, 2019 – anteprima italiana) di Saman Hosseinpuor, “Storia triste di un pugile scemo” (Italia, 2018) di Paolo Strippoli e”Vivi la vita” (Italia, 2019) di Valerio Manisi e Giovanni Siliberto.