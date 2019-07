Isabella Fusiello è il nuovo questore di Potenza

“Il centro di Palazzo San Gervasio che ospita persone migranti in attesa di rimpatrio è una criticità. Lo visiterò quanto prima per rendermi conto di persona dei problemi esistenti”: lo ha detto ai giornalisti stamani il nuovo questore di Potenza, Isabella Fusiello, che si è appena insediata. Al suo quarto incarico da questore – dopo Cuneo, Reggio Emilia e Trieste – Fusiello ha sottolineato l’importanza dei “contatti con i cittadini. Ognuno di noi deve tutelare la sicurezza perché il territorio va tutelato con la collaborazione di tutti. Penso – ha aggiunto – che non vi debbano essere zone off limits, inaccessibili, perché ogni parte del territorio va resa fruibile”.