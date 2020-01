Iraq – L’Italia in prima linea, manterrà il suo impegno

Dopo le tensioni USA-Iran in Iraq ora si prova a fare chiarezza sul futuro della coalizione internazionale. “L’Italia è in prima linea nella coalizione anti-daesh, c’è un contingente militare anche in Iraq, molto apprezzato, siamo disponibili a mantenere questo impegno e ci premureremo che siano sempre assicurate adeguate condizioni di sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte. “Dobbiamo scongiurare che le tensioni impattino sulla fragile stabilità dell’intera regione”, “abbiamo condiviso una preoccupazione comune e convenuto sulla opportunità di intensificare gli sforzi politici e diplomatici per riportare la situazione in una condizione di normalità e ristabilire la sicurezza nell’area”. “E’ in atto un coordinamento tra i partner europei per capire quale sia il contributo che l’Ue può dare per recuperare la stabilità”, ha aggiunto Conte. “Faremo di tutto per assicurare che queste iniziative siano coerenti e coordinate. Il coordinamento è fondamentale perchè solo così potremo avere migliore garanzia di raggiungere risultati concreti positivi in un contesto molto complesso e pericoloso”, ha concluso il premier.