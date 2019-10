Iraq – La polizia apre il fuoco contro p manifestanti a Baghdad: 3 morti

E’ di almeno tre manifestanti uccisi e 60 feriti il bilancio provvisorio delle manifestazioni scoppiate ieri a Baghdad per protestare contro una serie di “disuguaglianze” come la mancanza di servizi essenziali, la disoccupazione e il trattamento non egualitario all’interno dell’esercito. Lo riferiscono oggi media iracheni. Una folla di centinaia di dimostranti si è radunata, già nella mattinata, nella centralissima piazza al Tahrir della capitale scandendo slogan contro il governo. “I manifestanti non hanno una unica rivendicazione, e tra di loro ci sono diverse categorie di dimostranti, tra cui personale del ministero della Difesa che sono venuti qui per chiedere diritti salariari”, ha detto il corrispondente della tv satellitare Rudaw presente sul posto. “Altri chiedevano diritti come migliori servizi o posti di lavoro”, ha aggiunto il corrispondente. Secondo quanto riferito dall’emittente al Sumeria, diversi dimostranti hanno dato alle fiamme un edificio a Baghdad e incendiato copertoni. Durante le proteste, le autorità hanno interrotto temporaneamente la connessione internet. Le manifestazioni hanno interessato, oltre alla capitale, anche altre città del Paese come le città meridionali Karbala, Bassora e Dhi Qar. In un comunicato diffuso nel pomeriggio, il premier Adel Abdul Mehdi ha ordinato “l’apertura immediata di una indagine professionale” per conoscere i motivi che hanno causato gli incidenti durante le proteste. Il bilancio fornito dal governo parla invece di “un solo caso di morte e oltre 200 feriti, tra cui 40 agenti di sicurezza”.